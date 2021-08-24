Открытый эфир. Засуха, град и молнии как оружие и «печеньки с ультимативной начинкой» 18.08.2021

Открытый эфир. Гуманизм не для всех и отравленные стрелы для СССР 19.08.2021

- Тень Незалежности. Сегодня Украина с размахом отмечает 30-ю годовщину независимости. Вот краткий список “достижений”: безвиз, по которому украинцы ездят в Европу на заработки, заоблачные тарифы ЖКХ, почти полностью разрушенная промышленность и ВПК.

- Крымская платформа: ожидания и реальность. Почему, несмотря на все попытки президента Украины представить этот саммит как поворотный момент в истории Незалежной, в украинских соцсетях это мероприятие уже окрестили “буффонадой Зеленского”?

- «Черные дома». Так называется автобиографический роман Сабины Людвиг - о мрачной странице в истории ФРГ. Более 10 млн детей в Западной Германии в период с 1950-го по 1980-й годы были отправлены в специальные детские дома. Некоторыми из этих заведений управляли бывшие нацистские военные преступники.

- Памяти Катерины Катиной. Военкор агентства «Ньюс-Фронт», с первого дня конфликта работавшая в Донбассе, - она ушла из жизни 9 июля - в возрасте 35 лет. Причина - тяжелейший инсульт. Прямо на передовой.

Смотрите онлайн Открытый эфир Итоги 30 лет независимости Украины и саммита «Крымская платформа» (24 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.