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Открытый эфир. Итоги 30 лет независимости Украины и саммита «Крымская платформа» 24.08.2021

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Открытый эфир 24.08.2021. Итоги 30 лет независимости Украины и саммита «Крымская платформа»
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Открытый эфир - Итоги 30 лет независимости Украины и саммита «Крымская платформа» (24 Августа 2021)

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Опубликовано: 25 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Тень Незалежности. Сегодня Украина с размахом отмечает 30-ю годовщину независимости. Вот краткий список “достижений”: безвиз, по которому украинцы ездят в Европу на заработки, заоблачные тарифы ЖКХ, почти полностью разрушенная промышленность и ВПК.

 

- Крымская платформа: ожидания и реальность. Почему, несмотря на все попытки президента Украины представить этот саммит как поворотный момент в истории Незалежной, в украинских соцсетях это мероприятие уже окрестили “буффонадой  Зеленского”?

 

- «Черные дома». Так называется автобиографический роман Сабины Людвиг - о мрачной странице в истории ФРГ. Более 10 млн детей в Западной Германии в период с 1950-го по 1980-й годы были отправлены в специальные детские дома. Некоторыми из этих заведений управляли бывшие нацистские военные преступники.

 

- Памяти Катерины Катиной. Военкор агентства «Ньюс-Фронт», с первого дня конфликта работавшая в Донбассе, - она ушла из жизни 9 июля - в возрасте 35 лет. Причина - тяжелейший инсульт. Прямо на передовой.

 

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