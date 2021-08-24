30 лет назад, 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР провозгласил независимость республики. С этого момента власти в Киеве начали дистанцироваться от России. Практически полный разрыв наступил во время госпереворота 2014-го года. Следствием киевского евромайдана стали воссоединение Крыма с Россией и война в Донбассе, которая не прекращается до сих пор. Страна взяла уверенный курс на членство в НАТО и в ЕС.

Вот только ни военный альянс, ни европейское содружество не спешат принимать Украину. Так есть ли на самом деле - чем гордиться? Почему же у незалежности оказался такой издевательский оскал? И что постоянно мешает руководству Украины построить действительно независимое, сильное государство? На связи со студией программы «Между тем» - премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.

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