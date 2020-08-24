С 22 по 24 августа Украина отмечает День Независимости. За тридцать лет «незалежности» Украина так и не стала второй Францией, и не догнала по показателям ВВП Польшу. За годы независимости Украина освободилась от 11 миллионов жителей. В 1991 году на Украине находились почти 4 тысячи лечебных учреждений. Сейчас их количество составляет около 1,5 тысяч и продолжает снижаться. Тем временем Владимир Зеленский обещал к 2025 году построить космодром на воде в Черноморском бассейне и реализовать проект гиперскоростного поезда.

Самым ожидаемым событием Дня Независимости стал саммит «Крымская платформа». В какие «колокола» бьет президент Зеленский? И почему ведущие мировые лидеры не приехали на украинский «шабаш»?

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