Политическая Россия - Если из Казахстана уйдут русские – придут китайцы (25 Августа 2021)
Опубликовано: 25 Августа 2021
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Обращения против казахского национализма всё чаще записывают этнические казахи, чей уровень культуры высок, в отличие от свидомых незалежников. «Если из Казахстана уйдут русские – придут китайцы», сказал согражданам один из жителей среднеазиатской страны, записавший такое обращение
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