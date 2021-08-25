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Чеченцу-навальнисту дали 5 лет за драку с ОМОН

Обращения против казахского национализма всё чаще записывают этнические казахи, чей уровень культуры высок, в отличие от свидомых незалежников. «Если из Казахстана уйдут русские – придут китайцы», сказал согражданам один из жителей среднеазиатской страны, записавший такое обращение

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