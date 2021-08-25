Соловьёв LIVE - «Кислое лицо Зеленского не описать»: Украина провалила «Крымскую платформу» и унизила Меркель (25 Августа 2021)
Опубликовано: 25 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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