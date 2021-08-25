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Соловьёв LIVE. «Кислое лицо Зеленского не описать»: Украина провалила «Крымскую платформу» и унизила Меркель 25.08.2021

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Соловьёв LIVE 25.08.2021. «Кислое лицо Зеленского не описать»: Украина провалила «Крымскую платформу» и унизила Меркель
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Соловьёв LIVE - «Кислое лицо Зеленского не описать»: Украина провалила «Крымскую платформу» и унизила Меркель (25 Августа 2021)

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Опубликовано: 25 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Крымская платформа» Зеленского: почему уровень не соответствует ожиданиям? Обсудили с Владимиром  Корниловым.

 

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