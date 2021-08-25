Отравленный «Дождь»*. Как и зачем Запад финансировал «Дождь»? Наши с Борисом Якеменко

Выступление Зеленского по случаю 30-летия независимости Украины. "Можно заставить их получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца", – сказал президент Украины о жителях Донбасса. На кого рассчитан этот спектакль? Гость Дмитрий Куликов

КУЛИКОВ: "Это дешевый, дурной спектакль. Это мыльная опера очень дешевой драматургии. Один вопрос: "Зачем украинская армия стреляет в украинские сердца, начиная с 2014 года?". В 14-м году они ударили ракетами и артиллерией прямо по городам – по Луганску и Донецку, прямо по людям с украинскими сердцами. Ответа на этот вопрос не будет ни у Зеленского, ни у Порошенко. Всё это вранье, очень дешевое вранье".

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