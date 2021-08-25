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Соловьёв LIVE. «Дешевое вранье!» Куликов об убожестве украинской власти и позеленевшем Порошенко 25.08.2021

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Соловьёв LIVE 25.08.2021. «Дешевое вранье!» Куликов об убожестве украинской власти и позеленевшем Порошенко
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Соловьёв LIVE - «Дешевое вранье!» Куликов об убожестве украинской власти и позеленевшем Порошенко (25 Августа 2021)

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Опубликовано: 25 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Выступление Зеленского по случаю 30-летия независимости Украины. "Можно заставить их получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца", – сказал президент Украины о жителях Донбасса. На кого рассчитан этот спектакль? Гость Дмитрий Куликов

 

КУЛИКОВ: "Это дешевый, дурной спектакль. Это мыльная опера очень дешевой драматургии. Один вопрос: "Зачем украинская армия стреляет в украинские сердца, начиная с 2014 года?". В 14-м году они ударили ракетами и артиллерией прямо по городам – по Луганску и Донецку, прямо по людям с украинскими сердцами. Ответа на этот вопрос не будет ни у Зеленского, ни у Порошенко. Всё это вранье, очень дешевое вранье".

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Дешевое вранье!» Куликов об убожестве украинской власти и позеленевшем Порошенко (25 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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