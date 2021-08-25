Как Белоруссия оказалась в центре миграционного конфликта? Кто считает, что потоки беженцев в Польшу посылает Россия? Чем нелегалы из Афганистана угрожают Евросоюзу? Обсудим миграционный кризис, который зародился в Европе шесть лет назад и после падения афганских властей и перехода страны под сапог талибов* получил, как говорится, свежую кровь.

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

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