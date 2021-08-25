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Время покажет 25.08.2021
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Время покажет (25 Августа 2021)

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Опубликовано: 25 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Непонятно откуда взялся, разведка США не смогла прийти к единому мнению о происхождении ковид-19, мнения об искусственном или естественном появлении вируса в отчете разошлись, заберут ли американцы свои обвинения? Зеленка для гетмана, на марше защитников Украины молодой парень облил Порошенко зеленкой, неужели вновь видна рука Москвы?

 

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