Непонятно откуда взялся, разведка США не смогла прийти к единому мнению о происхождении ковид-19, мнения об искусственном или естественном появлении вируса в отчете разошлись, заберут ли американцы свои обвинения? Зеленка для гетмана, на марше защитников Украины молодой парень облил Порошенко зеленкой, неужели вновь видна рука Москвы?

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