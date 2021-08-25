В новом выпуске видеоблога речь зашла о годовщине событий 30-летней давности. Пояснил, почему по телевидению безостановочно крутили «Лебединое озеро», а также рассказал о том, что Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению был фейковым, служил прикрытием для развала Советского Союза Горбачевым и его подельниками.

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