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Николай Стариков. ГКЧП – это такой же балет, как и «Лебединое Озеро» 25.08.2021

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Николай Стариков 25.08.2021. ГКЧП – это такой же балет, как и «Лебединое Озеро»
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Николай Стариков - ГКЧП – это такой же балет, как и «Лебединое Озеро» (25 Августа 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 25 Августа 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога речь зашла о годовщине событий 30-летней давности. Пояснил, почему по телевидению безостановочно крутили «Лебединое озеро», а также рассказал о том, что Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению был фейковым, служил прикрытием для развала Советского Союза Горбачевым и его подельниками.

 

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