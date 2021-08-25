О смерти Марчука, о языковом омбудсмене, агентах ФСБ в вышиванках и языковой политике

Яценюк: Чего хочет Путин при своей жизни? Получить всю Украину – он этим живет

Войнович: Может, Поклонская от мироточащей статуи Николая ІІ произошла, - вдруг там сперма была

Что мешает Украине стать успешной, о патриотизме и о том, кто разделяет Украину

Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24"

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