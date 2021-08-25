В этом выпуске:

- Центробанк впервые включил в свою статистику данные о долгах физлиц;

- В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью;

- ФАС одобрила идею РЖД отменить госрегулирование цен на пассажирские перевозки;

- Форбс обновил список богатейших женщин России;

- Уралвагонзавод хочет выпускать собственные детские площадки;

- В подмосковном Томилино в парке имени героя СССР лётчика Лапса запланировали стройку очередного храма;

- Штаты сдали назад в торговой войне с Китаем;

- Запрещенное движение Талибан огласило весь список... министров;

- Афган может превратиться в ад на земле – заявил глава продовольственной программы ООН Бизли;

- Страны запада договорились создать фонд для противодействия влиянию России на Украине;

- Жители Венесуэлы не смогут менять нефть на еду.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Мутко расстроился. Министры-фундаменталисты. Нищета регионов. Галопом по Европам (25 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.