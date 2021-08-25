Константин Сёмин - Мутко расстроился. Министры-фундаменталисты. Нищета регионов. Галопом по Европам (25 Августа 2021)
Опубликовано: 25 Августа 2021
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В этом выпуске:
- Центробанк впервые включил в свою статистику данные о долгах физлиц;
- В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью;
- ФАС одобрила идею РЖД отменить госрегулирование цен на пассажирские перевозки;
- Форбс обновил список богатейших женщин России;
- Уралвагонзавод хочет выпускать собственные детские площадки;
- В подмосковном Томилино в парке имени героя СССР лётчика Лапса запланировали стройку очередного храма;
- Штаты сдали назад в торговой войне с Китаем;
- Запрещенное движение Талибан огласило весь список... министров;
- Афган может превратиться в ад на земле – заявил глава продовольственной программы ООН Бизли;
- Страны запада договорились создать фонд для противодействия влиянию России на Украине;
- Жители Венесуэлы не смогут менять нефть на еду.
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