Соловьёв LIVE - Жёсткие заявление Шойгу и Лаврова. Новое позорище Гордона. Баранец. Голованов (25 Августа 2021)
Опубликовано: 25 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
День зависимости Украины. Жалкий спектакль Зеленского. «Угон» самолёта в Кабуле. Михеев говорит
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 20:00 по Москве. Сегодня обсудим:
- Жёсткое заявление Шойгу
- Лавров разнёс Зеленского и Крымскую платформу
- Новое позорище Гордона
- Русские вывезли украинцев из Афганистана
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