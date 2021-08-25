Звезда LIVE. Из Афганистана в Европу 24.08.2021

Авторский стрим ведущей программы «Между тем» на телеканале Звезда Наталии Метлиной. В прямом эфире в 21:00 ближневосточную тему обсудят гости: Саркисо Цатурян [главный редактор Информационного агентства Реалист], Султан Акимбеков [директор института азиатских исследований / Алматы] и Рамиз Бахтияров [корреспондент Sputnik Узбекистан]. Присоединяйтесь, участвуйте, комментируйте. Прямой эфир в 21:00.

*запрещённая в РФ организация

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