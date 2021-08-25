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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Ультиматум Талибов*

- США в панике

- Гражданская война в Афганистане

Специальный гость: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов

*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ультиматум Талибов*. США в панике. Гражданская война в Афганистане. СМЕРШ. Спецэфир (25 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.