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Соловьёв LIVE. Ультиматум Талибов*. США в панике. Гражданская война в Афганистане. СМЕРШ. Спецэфир 25.08.2021

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Соловьёв LIVE 25.08.2021. Ультиматум Талибов*. США в панике. Гражданская война в Афганистане. СМЕРШ. Спецэфир
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Соловьёв LIVE - Ультиматум Талибов*. США в панике. Гражданская война в Афганистане. СМЕРШ. Спецэфир (25 Августа 2021)

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Опубликовано: 25 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

- Ультиматум Талибов*
- США в панике
- Гражданская война в Афганистане

Специальный гость: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов

 

*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ультиматум Талибов*. США в панике. Гражданская война в Афганистане. СМЕРШ. Спецэфир (25 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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