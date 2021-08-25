Соловьёв LIVE - Ультиматум Талибов*. США в панике. Гражданская война в Афганистане. СМЕРШ. Спецэфир (25 Августа 2021)
Опубликовано: 25 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
День зависимости Украины. Жалкий спектакль Зеленского. «Угон» самолёта в Кабуле. Михеев говорит
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Ультиматум Талибов*
- США в панике
- Гражданская война в Афганистане
Специальный гость: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов
*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ
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