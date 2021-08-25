Смотрите в этом выпуске: 500 человек эвакуированы из Кабула военными самолетами по поручению президента; в первый же день в Токио российские паралимпийцы завоевали шесть медалей в плавании; заявления Владимира Путина на заседании Госсовета за неделю до нового учебного года; в Мордовии из огненной ловушки вырвались больше 50 пожарных; Сергей Шойгу осмотрел экспозицию вооружений в подмосковном парке «Патриот»; Первый канал и Роскосмос готовятся к отправке экипажа на МКС: Илон Маск, Ричард Бренсон и Джефф Безос приглашены на старт.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (25 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.