Утренний разворот - Саша и Таня. Трифонов. Шульман. Штейн (26 Августа 2021)
Опубликовано: 26 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Соломин. Памфилова. Жириновский. Емельянов. Иноземцев 20.08.2021
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В эфире Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев:
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Евгений Трифонов, журналист, историк
Екатерина Шульман, политолог, специалист по проблемам законотворчества
Люся Штейн, муниципальный депутат
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