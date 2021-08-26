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Утренний разворот. Саша и Таня. Трифонов. Шульман. Штейн 26.08.2021

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Утренний разворот 26.08.2021. Саша и Таня. Трифонов. Шульман. Штейн
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Утренний разворот - Саша и Таня. Трифонов. Шульман. Штейн (26 Августа 2021)

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Опубликовано: 26 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев:


Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

 
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»


Евгений Трифонов, журналист, историк


Екатерина Шульман, политолог, специалист по проблемам законотворчества


Люся Штейн, муниципальный депутат 

 

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