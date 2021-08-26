Дмитрий Гордон - О санкциях против Шария, Гужвы, закрытии «Страна.юа», нападках на «НАШ» и негодяе Симоненко (26 Августа 2021)
Опубликовано: 26 Августа 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Войнович: Может, Поклонская от мироточащей статуи Николая ІІ произошла, - вдруг там сперма была
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Фрагмент программы "Время Голованова" на канале "Украина 24", где Дмитрий Гордон был приглашенным гостем.
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