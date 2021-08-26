Яценюк: Чего хочет Путин при своей жизни? Получить всю Украину – он этим живет

Войнович: Может, Поклонская от мироточащей статуи Николая ІІ произошла, - вдруг там сперма была

Что мешает Украине стать успешной, о патриотизме и о том, кто разделяет Украину

Санкции для Шария, зеленка для Порошенко, истерика Скабеевой, парад в Киеве

Фрагмент программы "Время Голованова" на канале "Украина 24", где Дмитрий Гордон был приглашенным гостем.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон О санкциях против Шария, Гужвы, закрытии «Страна.юа», нападках на «НАШ» и негодяе Симоненко (26 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.