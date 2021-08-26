Соловьёв LIVE - Откровенная подстава! Как либеральные иноагенты переврали «интервью» гульфик-фюрера Навального (26 Августа 2021)
Опубликовано: 26 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Отбывающий наказание в колонии в Покрове Алексей Навальный дал «интервью» американскому изданию The New York Times.
*По решению Минюста России «Дождь» и «Медуза» включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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