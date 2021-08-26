Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Место встречи. Победители по жизни 26.08.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Место встречи
Место встречи 26.08.2021. Победители по жизни
26.08.2021 25.08.2021 24.08.2021 23.08.2021 20.08.2021 19.08.2021 18.08.2021 17.08.2021 16.08.2021 13.08.2021
Еще

Место встречи - Победители по жизни (26 Августа 2021)

84 просмотра
1
0
Поделиться
Место встречи
Место встречи
Подписаться

Опубликовано: 26 Августа 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как запад позорно уносит ноги из Кабула? Будут ли партнеры по НАТО все так же доверять Штатам? Почему афганские недра не дают покоя пораженцам? На саммите G7 Джо Байдена попросили продлить срок пребывания американских сил в Афганистане, потому что европейские страны не успевают до осени вывести все силы и людей оттуда. Германия же решила не оставлять не только своих граждан, а и направила спецрейс, чтобы вернуть на родину спиртное со своей военной базы.

 

Смотрите онлайн Место встречи Победители по жизни (26 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Армен Гаспарян. Перенос могилы генерала Якунина в Латвии - запредельный позор России 26.08.2021Время покажет 26.08.2021Специальный репортаж. Путь Байдена: от Сайгона до Кабула 25.08.2021Между тем. 12: выбор Афганистана 25.08.2021Открытый эфир. ЦРУ в Афганистане и купленный афганцами украинский самолет 25.08.2021Место встречи. Победители по жизни 26.08.2021НАШ. Марафон. Энергетический кризис. Путь Украины в ЕС и НАТО. Итоги Крымской платформы 26.08.2021Персонально ваш. Александр Кынев 26.08.2021Соловьёв LIVE. «Оголтелая инфантильная толпа ничего не понимает»: Яков Кедми об идеологической войне против России 26.08.2021От трёх до пяти 26.08.2021Николай Стариков. Что общего между Афганистаном и Украиной 26.08.2021Анатолий Шарий. В Украине заблокируют YouTube и Facebook 26.08.202160 минут. По горячим следам 26.08.2021Соловьёв LIVE. Откровенная подстава! Как либеральные иноагенты переврали «интервью» гульфик-фюрера Навального 26.08.2021Политическая Россия. Чего добиваются британцы, оказывая "помощь" Украине 26.08.2021

Все ток-шоу