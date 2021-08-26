Как запад позорно уносит ноги из Кабула? Будут ли партнеры по НАТО все так же доверять Штатам? Почему афганские недра не дают покоя пораженцам? На саммите G7 Джо Байдена попросили продлить срок пребывания американских сил в Афганистане, потому что европейские страны не успевают до осени вывести все силы и людей оттуда. Германия же решила не оставлять не только своих граждан, а и направила спецрейс, чтобы вернуть на родину спиртное со своей военной базы.

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