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Открытый эфир. ЦРУ в Афганистане и купленный афганцами украинский самолет 25.08.2021

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Открытый эфир 25.08.2021. ЦРУ в Афганистане и купленный афганцами украинский самолет
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Открытый эфир - ЦРУ в Афганистане и купленный афганцами украинский самолет (25 Августа 2021)

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Опубликовано: 26 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Сдачу оставьте себе. Как еще с 2010 года американцы тайно вынашивали планы передачи Афганистана Талибану*? Кто упорно продавливал такое решение среди пентагоновских генералов?

 

- Идем по Барадарам. Как ЦРУ сначала схватило одного из лидеров талибов**, а потом как ни в чем не бывало отпустило?

 

- Небо. Самолет. Денежка. Куда на самом деле летал украинский военный транспортник, который должен был эвакуировать своих солдат из Кабула? Как на секретном борту вместо граждан Незалежной оказались семьи знаменитых афганских ювелиров?

 

- 30 лет невозможности. Парад по разбитому проспекту, стендап Слуги Народа вместо речи президента, облитый зеленкой Порошенко и марш неонацистов - на сладкое.


**Талибы *«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

 

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