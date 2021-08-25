Открытый эфир. Гуманизм не для всех и отравленные стрелы для СССР 19.08.2021

- Сдачу оставьте себе. Как еще с 2010 года американцы тайно вынашивали планы передачи Афганистана Талибану*? Кто упорно продавливал такое решение среди пентагоновских генералов?

- Идем по Барадарам. Как ЦРУ сначала схватило одного из лидеров талибов**, а потом как ни в чем не бывало отпустило?

- Небо. Самолет. Денежка. Куда на самом деле летал украинский военный транспортник, который должен был эвакуировать своих солдат из Кабула? Как на секретном борту вместо граждан Незалежной оказались семьи знаменитых афганских ювелиров?

- 30 лет невозможности. Парад по разбитому проспекту, стендап Слуги Народа вместо речи президента, облитый зеленкой Порошенко и марш неонацистов - на сладкое.



**Талибы *«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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