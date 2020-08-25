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Специальный репортаж. Путь Байдена: от Сайгона до Кабула 25.08.2021

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Специальный репортаж 25.08.2021. Путь Байдена: от Сайгона до Кабула
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Специальный репортаж - Путь Байдена: от Сайгона до Кабула (25 Августа 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 26 Августа 2021

Байдену грозят импичментом из-за ситуации в Афганистане. Сам президент вынужден оправдываться и перекладывать вину то на правительство Афганистана, то на Трампа, и даже - на Россию с Китаем. Но как американцы допустили такую катастрофу? Розовые очки президентской администрации: может ли сверхдержава жить в собственном вымышленном мире? Хитрая игра Дональда Трампа - как 45-й президент США поставил афганский капкан для Байдена. И мог ли сам Джо Байден умышленно организовать хаос в кабульском аэропорту? Как выясняется – мог. Но зачем?

 

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