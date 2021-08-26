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Время покажет 26.08.2021
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Время покажет (26 Августа 2021)

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Опубликовано: 26 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Долой удаленку, день знаний состоится в российских школах в очном формате, через неделю за парты сядут 17 миллионов школьников. Венгрия обсуждает выход страны из Евросоюза, конфликт с Брюсселем нарастает, на кону миллиарды, Польша тоже не против выхода, устоит ли ЕС? Пробу ставить негде, золотые медали олимпийцев стали облезать, сразу несколько китайцев пожаловались на качество завоеванных наград.

 

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