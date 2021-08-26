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Политическая Россия. Запах свободы: массовые сокращения в Латвийской Ж/Д 26.08.2021

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Политическая Россия 26.08.2021. Запах свободы: массовые сокращения в Латвийской Ж/Д
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Политическая Россия - Запах свободы: массовые сокращения в Латвийской Ж/Д (26 Августа 2021)

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Опубликовано: 26 Августа 2021

Разгребанием последствий свободы от клятого российского транзита занимается «Латвийская железная дорога», объявившая о новой волне массовых увольнений. При этом свидомое руководство прибалтийской железнодорожной компании пытается изобразить, что сокращения связаны вовсе-то не с усохшим ручейком москальских денег, а со «значительной трансформацией, основанной на продуманных решениях»

 

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