Разгребанием последствий свободы от клятого российского транзита занимается «Латвийская железная дорога», объявившая о новой волне массовых увольнений. При этом свидомое руководство прибалтийской железнодорожной компании пытается изобразить, что сокращения связаны вовсе-то не с усохшим ручейком москальских денег, а со «значительной трансформацией, основанной на продуманных решениях»

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