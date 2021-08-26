Соловьёв LIVE - Ирак после 18 лет американской оккупации. АРМАГЕДДОНЫЧ (26 Августа 2021)
Опубликовано: 26 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим об Ираке после 18 лет американской оккупации.
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