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Соловьёв LIVE. «Талибы* готовы уколоть американцев»: посол РФ о новой реальности Афганистана. Эксклюзив 26.08.2021

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Соловьёв LIVE 26.08.2021. «Талибы* готовы уколоть американцев»: посол РФ о новой реальности Афганистана. Эксклюзив
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Соловьёв LIVE - «Талибы* готовы уколоть американцев»: посол РФ о новой реальности Афганистана. Эксклюзив (26 Августа 2021)

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Опубликовано: 26 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов предупредил США о недовольстве боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в случае невыполнения президентом США Джо Байденом обещаний по выводу войск из Афганистана до 31 августа. Он рассказал об этом в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

 

«Я так понимаю, Байден настроен, чтобы к 1 сентября все закончить, насколько я могу трактовать его последние сигналы. Если не выведут, конечно, талибы будут недовольны», — сказал Жирнов.

 

Так же посол РФ сообщил, что в Афганистане нет альтернативы радикальному движению «Талибан»*. По его словам, исламисты контролируют не только столицу, но и всю страну. Это реальность, от которой не спрятаться.

 

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Талибы* готовы уколоть американцев»: посол РФ о новой реальности Афганистана. Эксклюзив (26 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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