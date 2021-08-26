«Оголтелая инфантильная толпа ничего не понимает»: Яков Кедми об идеологической войне против России

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов предупредил США о недовольстве боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в случае невыполнения президентом США Джо Байденом обещаний по выводу войск из Афганистана до 31 августа. Он рассказал об этом в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Я так понимаю, Байден настроен, чтобы к 1 сентября все закончить, насколько я могу трактовать его последние сигналы. Если не выведут, конечно, талибы будут недовольны», — сказал Жирнов.

Так же посол РФ сообщил, что в Афганистане нет альтернативы радикальному движению «Талибан»*. По его словам, исламисты контролируют не только столицу, но и всю страну. Это реальность, от которой не спрятаться.

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена

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