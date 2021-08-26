Переговоры Зеленского с Меркель и Байденом. Последствия событий в Афганистане. ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА

Марафон. Зеленский готовится к встрече с Путиным? Атака на "НАШ"

Важное. Возвращение к нормандскому формату. Атака на СМИ. Помощь от МВФ

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