В этом выпуске:

- Немецкий суд постановил – 50% мощности северного потока-2 придётся отдать независимым поставщикам;

- Автоваз продолжает вынужденный отпуск;

- Российским чиновникам снова можно иметь двойное гражданство;

- В Латвии обыск у бывшего главы центробанка Римшевича;

- В России снова антирекорд по числу умерших от ковида – 820 человек за сутки;

- К 2025-му глобальная экономика не досчитается почти 2,5 триллионов долларов;

- Байден попросил IT-гигантов поработать на Родину;

- Экологические сборы не помогают экологии – заключила Счётная палата;

- На торги выставлено имущество Калугатрансмаша, 300 с лишним работников будут уволены;

- В Калининграде сотрудники муниципального гортранса пытаются не допустить развала предприятия.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Чиновникам - можно. Вентиль перекрыт. Спасите завод! Галопом по Европам (26 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.