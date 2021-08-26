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Константин Сёмин. Чиновникам - можно. Вентиль перекрыт. Спасите завод! Галопом по Европам 26.08.2021

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Константин Сёмин 26.08.2021. Чиновникам - можно. Вентиль перекрыт. Спасите завод! Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Чиновникам - можно. Вентиль перекрыт. Спасите завод! Галопом по Европам (26 Августа 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 26 Августа 2021

В этом выпуске:
- Немецкий суд постановил – 50% мощности северного потока-2 придётся отдать независимым поставщикам;
- Автоваз продолжает вынужденный отпуск;
- Российским чиновникам снова можно иметь двойное гражданство;
- В Латвии обыск у бывшего главы центробанка Римшевича;
- В России снова антирекорд по числу умерших от ковида – 820 человек за сутки;
- К 2025-му глобальная экономика не досчитается почти 2,5 триллионов долларов;
- Байден попросил IT-гигантов поработать на Родину;
- Экологические сборы не помогают экологии – заключила Счётная палата;
- На торги выставлено имущество Калугатрансмаша, 300 с лишним работников будут уволены;
- В Калининграде сотрудники муниципального гортранса пытаются не допустить развала предприятия.

 

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