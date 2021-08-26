Шафран - Русский народ вымирает: можно ли свернуть с пути, ведущего в пропасть (26 Августа 2021)
Опубликовано: 26 Августа 2021
Ведущие: Анна Шафран
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Президент России сформулировал национальную идею: “крепкая и здоровая многодетная семья”. Это не просто образ будущего, это вопрос жизни и смерти: ведь демографическая яма может в любой момент превратиться в демографическую пропасть. Что нужно сделать для того, чтобы многодетность стала нормой? - разбираются Анна Шафран и председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.
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