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Шафран. Русский народ вымирает: можно ли свернуть с пути, ведущего в пропасть 26.08.2021

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Шафран 26.08.2021. Русский народ вымирает: можно ли свернуть с пути, ведущего в пропасть
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Шафран - Русский народ вымирает: можно ли свернуть с пути, ведущего в пропасть (26 Августа 2021)

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Опубликовано: 26 Августа 2021

Ведущие: Анна Шафран

Президент России сформулировал национальную идею: “крепкая и здоровая многодетная семья”. Это не просто образ будущего, это вопрос жизни и смерти: ведь демографическая яма может в любой момент превратиться в демографическую пропасть. Что нужно сделать для того, чтобы многодетность стала нормой? - разбираются Анна Шафран и председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.

 

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