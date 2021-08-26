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Царьград. Главное. Дело "банды похоронщиков". Рекордная смертность в России. Миллионы семей в долговой яме 26.08.2021

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Царьград. Главное 26.08.2021. Дело "банды похоронщиков". Рекордная смертность в России. Миллионы семей в долговой яме
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Царьград. Главное - Дело "банды похоронщиков". Рекордная смертность в России. Миллионы семей в долговой яме (26 Августа 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 26 Августа 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Новые подробности в деле "банды похоронщиков". ФСБ накрыло полицейских, которые за взятки сливали информацию об умерших. Между тем в России фиксируются новые рекорды смертности, а Израиль, самую вакцинированную страну мира, захлестнула волна коронавируса. В свою очередь, миллионы российских семей оказались в долговом коллапсе. Они не могут выплачивать взятые кредиты у МФО под сотни процентов годовых. Самые важные и злободневные темы в "Царьград.Главное".

 

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