Царьград. Главное. На старость не хватит: пенсии снова ушли в минус 04.08.2021

Новые подробности в деле "банды похоронщиков". ФСБ накрыло полицейских, которые за взятки сливали информацию об умерших. Между тем в России фиксируются новые рекорды смертности, а Израиль, самую вакцинированную страну мира, захлестнула волна коронавируса. В свою очередь, миллионы российских семей оказались в долговом коллапсе. Они не могут выплачивать взятые кредиты у МФО под сотни процентов годовых. Самые важные и злободневные темы в "Царьград.Главное".

Смотрите онлайн Царьград. Главное Дело "банды похоронщиков". Рекордная смертность в России. Миллионы семей в долговой яме (26 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.