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Политическая Россия. Российская промышленность размазала США: Американцы вводят пошлины, чтобы спасти свою экономику 26.08.2021

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Политическая Россия 26.08.2021. Российская промышленность размазала США: Американцы вводят пошлины, чтобы спасти свою экономику
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Политическая Россия - Российская промышленность размазала США: Американцы вводят пошлины, чтобы спасти свою экономику (26 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 26 Августа 2021

Министерство торговли США вводит пошлины по итогам антидемпингового расследования в отношении поставляемых в страну из России, Южной Кореи и с Украины бесшовных стандартных и линейных труб из спецстали и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления.

 

Согласно опубликованной 23 августа в официальном издании Federal Register информации Минторга США, антидемпинговые пошлины вводятся на основании окончательных определений министерства торговли и Комиссии по международной торговле (ITC), в соответствии с изданным Минторгом США соответствующим приказом.

 

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