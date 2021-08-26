Министерство торговли США вводит пошлины по итогам антидемпингового расследования в отношении поставляемых в страну из России, Южной Кореи и с Украины бесшовных стандартных и линейных труб из спецстали и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления.

Согласно опубликованной 23 августа в официальном издании Federal Register информации Минторга США, антидемпинговые пошлины вводятся на основании окончательных определений министерства торговли и Комиссии по международной торговле (ITC), в соответствии с изданным Минторгом США соответствующим приказом.

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