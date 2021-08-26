Соловьёв LIVE - СРОЧНО. Атака на американцев в Кабуле. Теракт в аэропорту. Паника и хаос. Спецэфир (26 Августа 2021)
Опубликовано: 26 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Оголтелая инфантильная толпа ничего не понимает»: Яков Кедми об идеологической войне против России
Откровенная подстава! Как либеральные иноагенты переврали «интервью» гульфик-фюрера Навального
Еще
«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов.
СРОЧНО: Атака на американцев в Кабуле, теракт в аэропорту, паника и хаос. Следим за событиями в столице Афганистана с нашими экспертами.
*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО. Атака на американцев в Кабуле. Теракт в аэропорту. Паника и хаос. Спецэфир (26 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.