«Оголтелая инфантильная толпа ничего не понимает»: Яков Кедми об идеологической войне против России

Ирак после 18 лет американской оккупации. АРМАГЕДДОНЫЧ

«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов.

СРОЧНО: Атака на американцев в Кабуле, теракт в аэропорту, паника и хаос. Следим за событиями в столице Афганистана с нашими экспертами.

*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО. Атака на американцев в Кабуле. Теракт в аэропорту. Паника и хаос. Спецэфир (26 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.