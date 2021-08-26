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Соловьёв LIVE. СРОЧНО. Атака на американцев в Кабуле. Теракт в аэропорту. Паника и хаос. Спецэфир 26.08.2021

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Соловьёв LIVE 26.08.2021. СРОЧНО. Атака на американцев в Кабуле. Теракт в аэропорту. Паника и хаос. Спецэфир
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Соловьёв LIVE - СРОЧНО. Атака на американцев в Кабуле. Теракт в аэропорту. Паника и хаос. Спецэфир (26 Августа 2021)

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Опубликовано: 26 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов. 

 

СРОЧНО: Атака на американцев в Кабуле, теракт в аэропорту, паника и хаос. Следим за событиями в столице Афганистана с нашими экспертами.

 

*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО. Атака на американцев в Кабуле. Теракт в аэропорту. Паника и хаос. Спецэфир (26 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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