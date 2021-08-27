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Формула смысла 27.08.2021

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Формула смысла с Дмитрием Куликовым 27.08.2021
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Формула смысла с Дмитрием Куликовым (27 Августа 2021)

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Формула смысла
Формула смысла
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Опубликовано: 27 Августа 2021

Ведущие: Ольга Подолян, Дмитрий Куликов

Мир сошел с ума? Возможно... Но даже самым безумным событиям и явлениям найдётся разумное объяснение. Смысл есть, его не может не быть. Новое прочтение знакомых сюжетов. Трактовки. Интерпретации. Толкования. Что происходит и как это понимать?! Утреннее шоу ""Формула смысла"" с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.

Смотри и слушай: Полный контакт с Владимиром Соловьевым, От трёх до пяти с Евгением Сатановским, Формула смысла с Дмитрием Куликовым, Стратегия с Анной Шафран, Параллели с Гией Саралидзе и Арменом Гаспаряном и многие другие.

 

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