Мир сошел с ума? Возможно... Но даже самым безумным событиям и явлениям найдётся разумное объяснение. Смысл есть, его не может не быть. Новое прочтение знакомых сюжетов. Трактовки. Интерпретации. Толкования. Что происходит и как это понимать?! Утреннее шоу ""Формула смысла"" с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.

Смотри и слушай: Полный контакт с Владимиром Соловьевым, От трёх до пяти с Евгением Сатановским, Формула смысла с Дмитрием Куликовым, Стратегия с Анной Шафран, Параллели с Гией Саралидзе и Арменом Гаспаряном и многие другие.

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