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Утренний разворот. Саша и Таня. Ройзман. Смирнов. Крамер. Климарев 27.08.2021

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Утренний разворот 27.08.2021. Саша и Таня. Ройзман. Смирнов. Крамер. Климарев
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Утренний разворот - Саша и Таня. Ройзман. Смирнов. Крамер. Климарев (27 Августа 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 27 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев:


Евгений Ройзман, политик 


Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»


Эндрю Крамер, журналист The New York Times 


Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

 
Михаил Климарев, исполнительный директор Общества Защиты Интернета 

 
Живой гвоздь: Сергей Смирнов, главный редактор “Медиазоны”


Алексей Всеволодович Малашенко, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Саша и Таня. Ройзман. Смирнов. Крамер. Климарев (27 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Алекс
27 Августа 2021, 08:03
СашаТаня-был саша стал таня
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