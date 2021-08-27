Утренний разворот - Саша и Таня. Ройзман. Смирнов. Крамер. Климарев (27 Августа 2021)
Опубликовано: 27 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев:
Евгений Ройзман, политик
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Эндрю Крамер, журналист The New York Times
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Михаил Климарев, исполнительный директор Общества Защиты Интернета
Живой гвоздь: Сергей Смирнов, главный редактор “Медиазоны”
Алексей Всеволодович Малашенко, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова
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