Соловьёв LIVE - «Талибан* — постоянная угроза для России»: Яков Кедми о ситуации в Афганистане (27 Августа 2021)
Опубликовано: 27 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Оголтелая инфантильная толпа ничего не понимает»: Яков Кедми об идеологической войне против России
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*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.
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