Дмитрий Гордон - Об эрекции Лукашенко, бальзаме от него и о том, за что ему благодарен (27 Августа 2021)
Опубликовано: 27 Августа 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Войнович: Может, Поклонская от мироточащей статуи Николая ІІ произошла, - вдруг там сперма была
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Фрагмент программы "Смотрящие" на телеканале "НАШ" с участием Дмитрия Гордона.
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