Войнович: Может, Поклонская от мироточащей статуи Николая ІІ произошла, - вдруг там сперма была

Что мешает Украине стать успешной, о патриотизме и о том, кто разделяет Украину

Санкции для Шария, зеленка для Порошенко, истерика Скабеевой, парад в Киеве

О санкциях против Шария, Гужвы, закрытии «Страна.юа», нападках на «НАШ» и негодяе Симоненко

Фрагмент программы "Смотрящие" на телеканале "НАШ" с участием Дмитрия Гордона.

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