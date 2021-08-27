Помощь в эвакуации граждан Евроукрии из Кабула – это коварная попытка Минобороны России заманить и «похитить» цеевропейцев, уверены свидомые «эксперты». Утверждающие, ссылаясь на мутные «источники» вроде сидящего в Лондоне либерального креакла Кашина, что ни один евроукр к помощи не прибегнул. И на российских самолётах из Афганистана не улетел

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