Политическая Россия - Укры раскрыли коварный план русских в Кабуле (27 Августа 2021)
Опубликовано: 27 Августа 2021
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Помощь в эвакуации граждан Евроукрии из Кабула – это коварная попытка Минобороны России заманить и «похитить» цеевропейцев, уверены свидомые «эксперты». Утверждающие, ссылаясь на мутные «источники» вроде сидящего в Лондоне либерального креакла Кашина, что ни один евроукр к помощи не прибегнул. И на российских самолётах из Афганистана не улетел
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