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Код доступа. «Талибан»* наступает 26.08.2021

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Код доступа с Павлом Веденяпиным 26.08.2021. «Талибан»* наступает
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Код доступа с Павлом Веденяпиным - «Талибан»* наступает (26 Августа 2021)

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Опубликовано: 27 Августа 2021

Ведущие: Павел Веденяпин

Вывод войск США и их союзников по НАТО спровоцировал новый виток гражданской войны в Афганистане. В результате правящий проамериканский режим пал, талибы** без боя взяли Кабул и заняли президентский дворец. «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) намерен снова править страной, как это было в середине 90-х годов. Сегодня талибы** пытаются убедить мировое сообщество, что заслуживают пересмотра их нынешнего статуса экстремистской группировки. Они настаивают на международном признании своей организации как силы, с которой можно вести диалог. В обмен на это представители «Талибана»* пообещали не нарушать границ центральноазиатских государств, бороться с ИГИЛ*** (террористическая организация, запрещенная в РФ) и наркобизнесом. Но можно ли доверять таким декларациям? Как появилось это радикальное движение и почему талибам** в кратчайшие сроки удалось захватить всю страну? Какой будет жизнь в Афганистане под властью талибов**? Подберем «Код доступа» и ответим на эти вопросы.

 

*«Талибан», **талибы, ***ИГИЛ - террористические организации и их члены, запрещенные на территории РФ.

 

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