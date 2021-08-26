Открытый эфир - Коррупционные схемы США в Афганистане (26 Августа 2021)
Опубликовано: 27 Августа 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
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*Талибы, *«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ
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