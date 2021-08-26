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Открытый эфир. Коррупционные схемы США в Афганистане 26.08.2021

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Открытый эфир 26.08.2021. Коррупционные схемы США в Афганистане
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Открытый эфир - Коррупционные схемы США в Афганистане (26 Августа 2021)

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Опубликовано: 27 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Масуд да дело. Почему Панджшерский львенок Ахмад Масуд - сын убитого в 2001 году полевого командира афганцев, которые когда-то ожесточенно сражались против советских войск, теперь просит о помощи в переговорах с талибами* именно Россию?

 

- Рука руку грабит. Спешное бегство американцев из Афганистана обнажило коррупционные схемы на миллиарды долларов. Зачем Вашингтон годами вливал в страну огромные средства и при этом потворствовал их разворовыванию?

 

- Обогащение Майдана. Неонацистская партия объявила о проведении в Киеве протестной акции, на которой собирается выдвинуть требование к властям страны - во что бы то ни стало вернуть Украине право на собственное ядерное оружие.

 

- Дать форум всем остальным. Армия-2021. Идет четвертый день международного военно-технического форума. Сколько специалистов уже посетили мероприятия?


*Талибы, *«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ

 

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