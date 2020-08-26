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Специальный репортаж. Соло для трубы с оркестром 26.08.2021

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Специальный репортаж 26.08.2021. Соло для трубы с оркестром
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Специальный репортаж - Соло для трубы с оркестром (26 Августа 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 27 Августа 2021

22 августа завершилась укладка труб второй нитки «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании. Ранее, 20 августа, Владимир Путин привел оперативные данные, согласно которым, до окончания строительства магистрали осталось уложить всего 15 км труб. Когда СП-2 начнет свою работу? 

 

Эксперты уверены, что сложности для проекта могут создать Польша и Украина. Польша уже выделилась тем, что своим иском навредила «Северному потоку – 1», а именно его сухопутному продолжению – газопроводу Opal. Украина же предложила Европе «водородный» проект, вместо газового транзита. Заработает ли на нем Незалежная или снова станет «разменной картой» в чужой энергетической игре?

 

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