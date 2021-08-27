Сергей Михеев. Три цели «Крымской платформы» и визит Меркель

Сергей Михеев. Сколько можно обманывать людей! Никто нас не спасёт, если так будет продолжаться

Сергей Михеев. Государство их просто кинуло! Где поддержка предпринимателей

Выступление на "Восточном медиафоруме", который организовала партия "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП)

Смотрите онлайн Видео Сергей Михеев. Мы не имеем права молчать! Надо объединяться и действовать (27 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.