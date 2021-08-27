Видео - Сергей Михеев. Мы не имеем права молчать! Надо объединяться и действовать (27 Августа 2021)
Опубликовано: 27 Августа 2021
Сергей Михеев. Сколько можно обманывать людей! Никто нас не спасёт, если так будет продолжаться
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Выступление на "Восточном медиафоруме", который организовала партия "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП)
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