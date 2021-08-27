Марафон. Зеленский готовится к встрече с Путиным? Атака на "НАШ"

Важное. Возвращение к нормандскому формату. Атака на СМИ. Помощь от МВФ

Важное. Лавров VS Кулеба. Что привезет Зеленский от Байдена

Обсуждаемые темы:

- Зеленский ввел новый праздник: 28 июля будут отмечать День украинской государственности;

- Forbes: встреча Зеленского и Байдена будет мало результативной;

- Зеленский пожаловался на бездействие Запада в вопросе вступления Украины в НАТО;

- Встречу Зеленского и Байдена могут перенести

- В аэропорту Кабула прогремели взрывы - более 100 погибших

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