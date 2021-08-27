Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Марафон. "Битва" Украины и РФ за Киевскую Русь. Борьба с должниками. Давление на свободу слова 27.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 27.08.2021. Марафон. "Битва" Украины и РФ за Киевскую Русь. Борьба с должниками. Давление на свободу слова
27.08.2021 26.08.2021 26.08.2021 25.08.2021 25.08.2021 24.08.2021 24.08.2021 24.08.2021 24.08.2021 23.08.2021
Еще

НАШ - Марафон. "Битва" Украины и РФ за Киевскую Русь. Борьба с должниками. Давление на свободу слова (27 Августа 2021)

31 просмотр
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 27 Августа 2021

Обсуждаемые темы:
- Зеленский ввел новый праздник: 28 июля будут отмечать День украинской государственности;
- Forbes: встреча Зеленского и Байдена будет мало результативной;
- Зеленский пожаловался на бездействие Запада в вопросе вступления Украины в НАТО;
- Встречу Зеленского и Байдена могут перенести
- В аэропорту Кабула прогремели взрывы - более 100 погибших

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. "Битва" Украины и РФ за Киевскую Русь. Борьба с должниками. Давление на свободу слова (27 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

60 минут. Вечерний выпуск 27.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "АРГУМЕНТ" 27.08.2021Особое мнение. Николай Сванидзе 27.08.2021Анатолий Шарий. Зеленский пообщался с простыми людьми 27.08.2021Дмитрий Гордон. О свинье, подложенной США России, и о том, пойдут ли талибы на Россию 27.08.2021Николай Стариков. «Кадровая политика» НАТО в Афганистане 27.08.2021Время покажет 27.08.2021Место встречи. Большая перемена 27.08.2021Перший Незалежний. LIVE. Диктатор против лидера оппозиции. Марафон 27.08.2021НАШ. Марафон. "Битва" Украины и РФ за Киевскую Русь. Борьба с должниками. Давление на свободу слова 27.08.2021Персонально ваш. Зоя Светова 27.08.2021От трёх до пяти 27.08.2021Армен Гаспарян. Успехи Зеленского, молчание Тихановской, кураторы Ахметова, испуг Майи и дерзость Керсти 27.08.2021Сергей Михеев. Мы не имеем права молчать! Надо объединяться и действовать 27.08.2021Анатолий Шарий. Крымскотатарский омбудсмен Украины 27.08.2021

Все ток-шоу