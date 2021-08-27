Правда ли, что проверку домашних заданий в школах отдадут искусственному интеллекту? Стоит ли навязывать нынешней молодежи советские стандарты? И почему колледжи в России победили университеты?



Как движение MeToo наводит беспорядки в большой политике? Кого прочат в генеральные секретарши НАТО? И есть ли будущее у женской политики в России?

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