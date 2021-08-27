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Место встречи. Большая перемена 27.08.2021

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Место встречи 27.08.2021. Большая перемена
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Место встречи - Большая перемена (27 Августа 2021)

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Опубликовано: 27 Августа 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Правда ли, что проверку домашних заданий в школах отдадут искусственному интеллекту? Стоит ли навязывать нынешней молодежи советские стандарты? И почему колледжи в России победили университеты?


Как движение MeToo наводит беспорядки в большой политике? Кого прочат в генеральные секретарши НАТО? И есть ли будущее у женской политики в России?

 

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Комментариев: 2
Людмила
27 Августа 2021, 18:56
В книге Льва Кассиля "Кондуит и Швамбрания" описана "наука" педология, которую пытались внедрить после революции 1917 года. Вот все эти потуги модернизировать преподавание в школе напоминают эту псевдонауку. Все в мире повторяется.
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Людмила
27 Августа 2021, 19:01
Все эти так называемые нововведения в школе напоминают псевдонауку педологию, описанную Львом Кассилем в книге "Кондуит и Швамбрания". Ее пытались внедрить после революции 1917 года. Слава Богу, тогда это не прокатило.
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