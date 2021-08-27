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Время покажет 27.08.2021

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Время покажет 27.08.2021
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Время покажет (27 Августа 2021)

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Опубликовано: 27 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Настоящий портал в ад, несколько взрывов потрясли Афганистан за последние сутки, к этой минуте более сотни погибших и более тысячи раненых, кто и как понесет ответственность за это? После терактов в Кабуле республиканцы требуют отставки Байдена, устоит ли американский лидер? Взрыв на территории воинской части в Казахстане, число пострадавших оценивается в 60 человек, пятеро погибших, министр обороны страны заявил о готовности подать в отставку.

 

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