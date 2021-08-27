Настоящий портал в ад, несколько взрывов потрясли Афганистан за последние сутки, к этой минуте более сотни погибших и более тысячи раненых, кто и как понесет ответственность за это? После терактов в Кабуле республиканцы требуют отставки Байдена, устоит ли американский лидер? Взрыв на территории воинской части в Казахстане, число пострадавших оценивается в 60 человек, пятеро погибших, министр обороны страны заявил о готовности подать в отставку.

Смотрите онлайн Время покажет (27 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.