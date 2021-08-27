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Дмитрий Гордон. О свинье, подложенной США России, и о том, пойдут ли талибы на Россию 27.08.2021

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Дмитрий Гордон 27.08.2021. О свинье, подложенной США России, и о том, пойдут ли талибы на Россию
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Дмитрий Гордон - О свинье, подложенной США России, и о том, пойдут ли талибы на Россию (27 Августа 2021)

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Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 27 Августа 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Фрагмент программы "Особое мнение" в эфире радиостанции "Эхо Москвы" с участием Дмитрия Гордона.

 

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

 

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