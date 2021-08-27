Соловьёв LIVE - «Дождь* финансировался Кремлем»: Василий Якеменко о процессах 2011, Тимаковой и движении «Наши» (27 Августа 2021)
Опубликовано: 27 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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ЭКСКЛЮЗИВ
"Тимакова обеспечивала финансирование этой организации [телеканал Дождь]. Руководство так называемым оппозиционным каналом проводилось [в эти годы] из Кремля и финансировалось Кремлем. Не в прямую, но в том или ином смысле": Василий Якеменко в прямом эфире стрима НАШИ на YouTube канале СоловьёвLive
*По решению Минюста России «Дождь» включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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