Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. «Дождь* финансировался Кремлем»: Василий Якеменко о процессах 2011, Тимаковой и движении «Наши» 27.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 27.08.2021. «Дождь* финансировался Кремлем»: Василий Якеменко о процессах 2011, Тимаковой и движении «Наши»
27.08.2021 27.08.2021 27.08.2021 27.08.2021 27.08.2021 26.08.2021 26.08.2021 26.08.2021 26.08.2021 26.08.2021
Еще

Соловьёв LIVE - «Дождь* финансировался Кремлем»: Василий Якеменко о процессах 2011, Тимаковой и движении «Наши» (27 Августа 2021)

215 просмотров
7
1
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 27 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ЭКСКЛЮЗИВ
"Тимакова обеспечивала финансирование этой организации [телеканал Дождь]. Руководство так называемым оппозиционным каналом проводилось [в эти годы] из Кремля и финансировалось Кремлем. Не в прямую, но в том или ином смысле": Василий Якеменко в прямом эфире стрима НАШИ на YouTube канале СоловьёвLive

 

*По решению Минюста России «Дождь» включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Дождь* финансировался Кремлем»: Василий Якеменко о процессах 2011, Тимаковой и движении «Наши» (27 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Время в 21:00 27.08.2021Соловьёв LIVE. Чёрный день США. Атака на Америку в Кабуле. Предательство гегемона. Бегство из Афгана. СМЕРШ 27.08.2021Политическая Россия. Импичмент Байдена: в США потребовали отправить в отставку президента из-за национального позора 27.08.2021Свобода слова Савика Шустера. Вакцинация от COVID-19. Самое важное 27.08.2021Своя правда. Взрывоопасная обстановка 27.08.2021Открытый эфир. Теракт в Кабуле и новинки форума «Армия-2021» 27.08.2021Царьград. Главное. В Великобритании могут провести масштабную вакцинацию детей — подобное возможно в России 27.08.2021Константин Сёмин. АгитПроп. Сёмин о транзите власти 27.08.2021Соловьёв LIVE. Какой будет осень и что принесёт нам зима? Эксклюзивный прогноз от Часового погоды. Так точн° 27.08.2021Вести в 20:00 27.08.2021Звезда LIVE. Теракт в Кабуле. Кровавое будущее Афганистана 27.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "ПРОТИСТОЯННЯ" 27.08.2021Стратегия с Анной Шафран 27.08.2021Особое мнение. Станислав Кучер 27.08.2021Константин Сёмин. Взрыв в Кабуле. Биржа чудес. Поклонская - в Африку. Галопом по Европам 27.08.2021

Все ток-шоу