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«Почему он до сих пор в России?»: Соловьев о деле Мирзализаде и монетизации русофобии вне контекста

ЭКСКЛЮЗИВ

"Тимакова обеспечивала финансирование этой организации [телеканал Дождь]. Руководство так называемым оппозиционным каналом проводилось [в эти годы] из Кремля и финансировалось Кремлем. Не в прямую, но в том или ином смысле": Василий Якеменко в прямом эфире стрима НАШИ на YouTube канале СоловьёвLive

*По решению Минюста России «Дождь» включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Дождь* финансировался Кремлем»: Василий Якеменко о процессах 2011, Тимаковой и движении «Наши» (27 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.