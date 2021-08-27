В этом выпуске:

- Силуанов попенял странам Запада за чрезмерную помощь своим экономикам;

- Половина американцев, торгующих на биржах – молодые люди от 18 до 34 лет;

- В США верховный суд отменил мораторий на выселение;

- ФАС начало проверку крупнейших производителей арматуры, включая компании бизнесменов из списка Форбс;

- Китайские миллиардеры начали активно жертвовать на благотворительность;

- Китайское Управление по надзору за Киберпространством взялось за алгоритмы контекстной рекламы;

- В Кабуле серия взрывов – больше 100 погибших, почти полторы тысячи ранено;

- В Казахстане взорвался военный склад – там хранилось полтысячи тонн тротилла;

- Школьникам ужесточат олимпиады;

- Поклонскую отправляют в Африку.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Взрыв в Кабуле. Биржа чудес. Поклонская - в Африку. Галопом по Европам (27 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.