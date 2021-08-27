Соловьёв LIVE - Какой будет осень и что принесёт нам зима? Эксклюзивный прогноз от Часового погоды. Так точн° (27 Августа 2021)
Опубликовано: 27 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Это все - эксклюзив: никому не сообщал о погоде на грядущую осень и зиму!
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