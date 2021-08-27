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Константин Сёмин. АгитПроп. Сёмин о транзите власти 27.08.2021

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Константин Сёмин 27.08.2021. АгитПроп. Сёмин о транзите власти
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Константин Сёмин - АгитПроп. Сёмин о транзите власти (27 Августа 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 27 Августа 2021

Дело буржуазии - бороться за привилегии и преимущества для своего национального капитала и надувать народ или простонародье (при помощи Лабриола и Плеханова), выдавая империалистскую борьбу ради «права» грабить других за национально-освободительную войну. (В. И. Ленин)

 

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