В Великобритании уже с 6 сентября может начаться вакцинация детей. По данным The Telegraph, национальная служба здравоохранения готовится к «возможному развертыванию программы вакцинации детей от 12 до 15 лет». При этом некоторые источники отмечают, что это может происходить без согласия родителей. Если такое произойдет, это наверняка станет причиной для множества конфликтов, считают эксперты. По данным Reuters, британский кабинет министров еще не принял решение по этому вопросу. Он ждет дальнейших рекомендаций от комитета по вакцинации и «продолжает планировать различные сценарии». Разберемся в теме и попытаемся ответить на вопрос — возможно ли подобное в России? Наши компетентные собеседники —Николай Крючков (ЗА) и Денис Прокофьев (ПРОТИВ).

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