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Открытый эфир. Теракт в Кабуле и новинки форума «Армия-2021» 27.08.2021

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Открытый эфир 27.08.2021. Теракт в Кабуле и новинки форума «Армия-2021»
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Открытый эфир - Теракт в Кабуле и новинки форума «Армия-2021» (27 Августа 2021)

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Опубликовано: 27 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Кабул взорвался раньше срока. Будут ли США вводить войска, чтоб вывести войска? Правда ли, что ЦРУ знало о терактах заранее?

 

 - Крылья Родины. Как Россия в считанные часы вывезла своих граждан из полыхающего Афганистана. И почему американская эвакуация растянулась на недели и превратилась в кромешный ад?

 

- Кто на самом деле контролирует аэропорт Кабула? Правда ли, что американцы продали талибам* базы данных своих афганских сотрудников?

 

- Силовой прием. Чем Российский военпром удивляет гостей форума Армия 2021?

 

- Комплексы без комплексов. На что способны уникальные ЗРК Абакан и Викинг? За что получили такие названия? Как первый без труда работает в паре с С-400?

 

- Третья мировая волна. Почему рейс вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура в Ханой экстренно задержали из-за угрозы применения - цитата - “секретного аномального оружия русских”?


*Талибы, *«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ

 

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